SS Samanta Sallum

(crédito: Divulgação. Capital S/A)

Avon vai compartilhar histórias das brasilienses

Chegou a vez de as brasilienses protagonizarem uma campanha muito especial da marca de cosméticos e maquiagem Avon. A empresa criou uma plataforma on-line para incentivar o compartilhamento de histórias de superação feminina. A iniciativa global, chamada de “1 milhão de histórias”, doará 1 dólar a cada texto compartilhado para instituições que apoiam causas ligadas à mulher.



Parceria com a ONU

A Avon é signatária dos Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs), da ONU Mulheres. Recentemente, a companhia doou 5% do lucro de todos os produtos vendidos em seu site, entre 8 e 9 de março, para o Instituto Avon, braço social.



Acolhimento

Neste ano de pandemia, ocorreu aumento do número de casos de abusos e violência doméstica. “Aproveitamos para destacar a responsabilidade intransferível de cada um de nós, como indivíduos ou organizações, no acolhimento à mulher em situação de vulnerabilidade”, completa Daniela Grelin, diretora executiva da Avon.





Convite

“Para participar deste movimento, e ainda contribuir diretamente com a doação para instituições que apoiam as mulheres globalmente, estendemos nosso convite às brasilienses, incluindo nossas consumidoras, representantes e colaboradoras”, diz Viviane Pepe, diretora de comunicação da Avon Brasil.



Para inspirar

Para compartilhar as histórias e inspirar outras mulheres ao redor do mundo, basta entrar, utilizando o celular, no site https://watchmenow.avon.com/, tirar uma foto no modo selfie e escrever um breve relato pessoal.



Doação de computadores

A Campanha Unidos pela Vacina, movimento da sociedade civil criado para apoiar o processo de vacinação no Brasil, ganhou apoio esta semana, em Brasília, do Grupo Mulheres do Brasil, do Instituto Sabin e da empresa Microcity. Juntos doaram para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 27 computadores. Os equipamentos serão utilizados para acelerar o atendimento da população durante o processo de vacinação contra a covid-19.



Abril Verde

O Serviço Social da Indústria do Distrito Federal (Sesi-DF) está com 10% de desconto em serviços de segurança e saúde no trabalho (SST). A ação faz parte do Abril Verde, movimento que coloca em pauta durante todo o mês a conscientização e a prevenção de acidentes laborais.

Prazo

Podem ser contratados com desconto, até 10 de maio, os serviços de avaliações ambientais (agentes físicos, químicos e biológicos) e de laudos técnicos, como os de insalubridade, de periculosidade e das condições ambientais do trabalho (LTCAT).



Contato

Empresários interessados podem entrar em contato com a área de Relações com o Mercado, pelo e-mail relacaocomaindustria@sistemafibra.org.br, ou pelo telefone (61) 4042-6565, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30. Mais de 4,6 mil trabalhadores foram atendidos em 2020.