CB Correio Braziliense

» Neoenergia

Recadastramento de clientes em home care

A Neoenergia Distribuição Brasília comunicou, ontem, o recadastramento de pessoas dependentes de home care em todo o Distrito Federal. Assim como em hospitais e unidades de saúde, os clientes que utilizam aparelhos médicos ligados à energia elétrica têm prioridade no atendimento das equipes de prontidão. Quando, por exemplo, ocorre a interrupção no fornecimento de energia, as residências que possuem clientes que dependem desses equipamentos têm o restabelecimento priorizado. Se necessário realizar um desligamento programado para manutenção ou melhoria da rede, clientes nessa situação receberão um aviso personalizado, com antecedência mínima de cinco dias úteis, informando a data e hora de interrupção. Para ter direito a esse atendimento, é importante que a pessoa informe a condição especial e faça o cadastro da unidade consumidora em uma categoria especial.



» Investigação

Três vítimas reconhecem falsa empregada

Conhecida como Rosimeire Gomes da Cruz e Silva, 44 anos, a falsa empregada doméstica presa na noite de terça-feira pela Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), em Goiânia, pode ter outros nomes desconhecidos. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) sabe que a mulher se apresentava também como Rosana e Solange, mas a corporação espera que novas vítimas a identifiquem para saber se Rosimeire utilizava outra identidade falsa. A criminosa foi levada para o presídio semiaberto de Aparecida de Goiânia. Ela é acusada de furtar três casas em Vicente Pires. A falsa empregada respondia a anúncios de proposta de emprego de diarista ou cuidadora de idosos postados na internet. Quando conseguia o trabalho, furtava objetos, joias e dinheiro no primeiro dia de serviço. Depois, Rosimeire falava que precisava pegar um documento pessoal, que algum parente a estava esperando, e ia embora com os bens roubados.