Frei Francisco Kramek, 86 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Província São Maximiliano Kolbe/Divulgação)

Com mais de seis décadas de trabalhos missionários, o Frei Francisco Kramek, da paróquia São Maximiliano Maria Kolbe, em Águas-Lindas (GO), morreu nessa terça-feira, aos 86 anos. Ele foi levado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) com princípio de infarto, mas não resistiu. O prefeito do município goiano decretou, ontem, luto oficial de três dias “em sinal de profundo pesar pelo falecimento” do religioso.

Nascido na Polônia, de acordo com a paróquia, o frade começou a missão no Brasil em 1975. No mesmo ano, ele ajudou a fundar a Província São Maximiliano Kolbe, presente em 16 cidades espalhadas por cinco estados brasileiros.

Nas redes sociais, a congregação de luto lamentou a morte do sacerdote. “Toda Paróquia São Maximiliano se encontra consternada com a partida do nosso memorável Frei Francisco Kramek. Seu grande testemunho de pastor e o amor por Águas Lindas de Goiás marcaram nossa história e nossa fé! Nos resta a dor e uma profunda saudade! Rumo a Niepokalanów (também chamada de Cidade da Imaculada no catolicismo) celeste, interceda por nós querido e amado Frei!”, postou a paróquia.

A Prefeitura de Águas Lindas de Goiás (GO) publicou uma nota de pesar sobre o falecimento do Frei Francisco. “Com mais de 60 anos de ordenação, deixa um grande legado com seu trabalho social e religioso em Águas Lindas e por todo o Brasil pelo trabalho missionário da Província São Maximiliano Kolbe”, diz o texto.