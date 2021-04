VÍDEO: caminhão com 16 cilindros de oxigênio tomba na Cidade Ocidental (GO)

CB Correio Braziliense

Acidente ocorreu na altura de Santa Maria - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um caminhão de pequeno porte da marca Hyundai que transportava 16 cilindros de oxigênio medicinal tombou na BR-040, na noite desta quarta-feira (28/4). O acidente ocorreu por volta das 20h40, na Cidade Ocidental (GO), próximo ao monumento conhecido como "Chifrudo", na altura de Santa Maria. Cada unidade transportada tinha volume de 50 litros de oxigênio.

Militares do quartel de Santa Maria do Corpo de Bombeiros estiveram no local do acidente. O tenente Renato Augusto, oficial de informação pública da corporação informou que a Polícia Militar de Goiás (PMGO) também atuou no atendimento da ocorrência. A forte chuva que caiu sobre a região teria provocado o acidente.

Ao chegarem, os bombeiros encontraram o veículo tombado sobre uma das laterais. O motorista, identificado apenas como Ernesto, 38 anos, era o único ocupante do caminhão e foi encontrado sentado no chão, ao lado da pista.

O tenente Renato Augusto afirmou que três cilindros estavam com vazamento, que foi controlado pela equipe de resgate. O restante dos cilindros não sofreu danos ou perda do conteúdo. A carga pertencia à empresa Oxigênio e Cia, em Taguatinga, e seguia para o Hospital Municipal de Cidade Ocidental (GO).

O caminhão foi o único automóvel envolvido no acidente. O motorista recebeu atendimento no local, mas precisou ser levado para o Hospital Regional do Gama (HRG). Ele tinha cortes no rosto e nas mãos, uma perfuração no ombro esquerdo, uma pequena laceração na cabeça e escoriações no braço esquerdo. Os bombeiros informaram que a vítima estava consciente, orientada e estável.