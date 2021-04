Acumulou! Próximo prêmio da Mega-Sena deve pagar R$ 34 milhões

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

A Mega-sena acumulou mais uma vez: o prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 34 milhões. O sorteio ocorre neste sábado (30/4). O evento será transmitido ao vivo nas redes sociais da Caixa Econômica Federal, às 20h. Os apostadores podem fazer tentativas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas credenciadas ou pela internet.

No último sorteio, que aconteceu na quarta-feira (28/4), 76 apostas ganharam na quina, sendo que quatro foram do Distrito Federal. Alguns jogos chegaram a faturar R$ 75.371,42 mil. Todas as apostas foram feitas no Brasil.

Além disso, o DF teve 124 apostas premiadas que fizeram a quadra da Mega-Sena, inclusos jogos simples e de bolão. No total nacional, 4.869 apostas acertaram quatro das seis dezenas e cada uma faturou R$ 840,33. Os números sorteados no concurso nº2.336 podem ser conferidos no site da Caixa. A arrecadação total do concurso chegou a R$ 49.676.332,50.

Para as pessoas que costumam ou pretendem fazer seus jogos pela internet, é preciso ter alguns cuidados na hora de apostar. Confira como jogar on-line.

Primeiro é preciso esclarecer que somente pessoas maiores de 18 anos com CPF podem se cadastrar nas Loterias Online. Para apostar, é preciso fazer um cadastro e possuir cartão de crédito.

Dois passos são necessários: informar seus dados pessoais e depois fazer a validação do token de cadastramento, encaminhado para o e-mail. A senha deve ser cadastrada com 6 números.

Uma dica da Caixa é que o salvamento de senhas não seja feito, pois é a palavra-chave o que garante sua identidade no portal, controlando suas apostas e eventuais premiações.

Caso não se lembre da senha, basta clicar em acessar e acionar a opção "Esqueci minha senha" no Login CAIXA. Depois siga os passos do e-mail enviado.

No Loterias Online, o apostador pode efetivar as apostas de no mínimo R$ 31,50 e no máximo R$ 945,00 por dia. O portal recebe 24h as apostas. Mas, é preciso ter atenção com o horário de fechamento de concurso, que é o mesmo praticado nas Casas Lotéricas (1h antes dos sorteios)

As apostas on-line são feitas como se fossem no volante de papel. O jogador vai selecionar os números em um volante virtual e depois colocá-los no carrinho de apostas. Vale lembrar que o portal não comercializa o bolão.

Outro fator importante é que não se pode fazer jogos para outras pessoas, no Loterias Online. As apostas estão vinculadas ao CPF do cadastro e o pagamento de eventual prêmio também.

É possível visualizar as apostas do carrinho, com detalhamento individual, assim como o valor total do carrinho. Será solicitado um Cartão de Crédito válido para processar o pagamento via Mercado Pago.

Caso ganhe algum prêmio, é preciso imprimir o comprovante de aposta e geração do Código de Resgate (que deve ser memorizado) e ir até a lotérica de preferência, onde serão digitados CPF e código gerado.

Para excluir seu cadastro ligue para: 3004 1104 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 726 0104 (demais regiões).