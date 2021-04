Resumo do Dia: Acompanhe as notícias sobre o avançco da covid-19 no DF

CB Correio Braziliense

A chegada de mais doses da vacina permitiu ampliar a faixa etária de pessoas que podem ser vacinadas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Vacina - Estagiários da área de saúde cobram inclusão em público-alvo da vacinação no DF. Os estudantes da área que trabalham nas redes pública e particular relatam dificuldades para conseguir se imunizar contra a covid-19. A Defensoria Pública do DF pede detalhes da vacinação de pessoas em situação de rua: o órgão quer mapear se o grupo está em processo de ser incluído na lista de prioridade, quais atividades estão sendo planejadas para garantir a aplicação das duas doses e o quantitativo de vacinados. A vacinação de pessoas com 60 e 61 anos começa na sexta-feira (30/4), com 55 mil doses do imunizante recebidas pelo DF. Com a chegada de 5 mil doses de vacinas da Pfizer, o GDF pretende dar início à imunização do grupo com comorbidades. O cadastramento de pessoas com comorbidades que estarão aptas a tomar a vacina começa na sexta (30/4). A intenção é que, por meio do cadastro, o GDF saiba quantas pessoas desse grupo residem no DF.

Hospitais - Com hospitais lotados, 136 pacientes aguardavam por um leito de UTI no DF na manhã desta quinta (29/4). Segundo a Secretaria de Saúde, há 46 pessoas na fila de espera com suspeita ou confirmação da covid-19. A capital tem ocupação total de 95,50% dos leitos de unidades de terapia intensiva na rede pública. O órgão vai contratar empresas de fornecimento de energia para as três unidades dos hospitais de campanha previstos para o DF. A secretaria lançou chamada pública para a contratação.