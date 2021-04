Eixo capital

Ad Alexandre de Paula

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

CPI alternativa

Nos bastidores, começa a se desenhar uma tentativa de resolução para o impasse da CPI do Iges-DF. A comissão, em si, não deve sair do papel, mas a base e o Buriti trabalham em alternativas para tentar reduzir o desgaste e desfazer a imagem de que tentam impedir uma investigação. Uma possível solução seria ressuscitar uma proposta de CPI da Saúde apresentada pelo deputado distrital Roosevelt Vilela (PSB) quando houve a tentativa de instalação de um grupo para apurar situações relacionadas à pandemia.

Ampla

A CPI de Roosevelt, que está alinhado com o GDF, seria uma solução para o governo porque daria o argumento de que o Buriti não tem nada a esconder. Por outro lado, o escopo da comissão é muito amplo e propõe investigar situações desde o governo Agnelo Queiroz (PT). Na prática, a questão do Iges-DF e da pandemia ficaria diluída entre vários outros temas, e o impacto político seria muito menor. Um argumento para a instalação dessa comissão é de que ela está na frente, ao lado de outros requerimentos.

Em debate

As regras para o uso de estruturas em espaços abertos usados por bares e restaurantes, chamados de parklets, estão em discussão na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh). A pasta abriu consulta para que regiões administrativas se manifestem em uma proposta de decreto que regulamentará a utilização dos locais, que se tornou mais relevante durante a pandemia.

Campanha contra o assédio

A OAB-DF lança na segunda-feira uma campanha contra assédios sexual e moral entre profissionais da advocacia. A iniciativa é comandada pela Comissão da Mulher Advogada da ordem. Será divulgado um folheto sobre o tema e haverá palestra. “A Internacional Bar Association (IBA) realizou uma pesquisa global sobre assédio sexual e moral nas profissões jurídicas que revelaram dados alarmantes. Uma em cada três advogadas e 1 em cada 14 homens já foram assediados sexualmente, uma em cada duas mulheres entrevistadas e um em cada três homens entrevistados já sofreram assédio moral”, explica a presidente da Comissão, Nildete Santana. “No Brasil, 23% dos entrevistados dizem já ter sofrido algum tipo de assédio sexual e 51% revelou já ter sido vítima de bullying. Os números são desconcertantes. É importante lançar luzes sobre o tema, conscientizar, prevenir e enfrentar no intuito de reduzir essa prática que, infelizmente, é comum”, acrescenta.

Teoria

Parte dos técnicos da Secretaria de Saúde acreditam que a lentidão recente para a chegada de vacinas para o DF e as constantes divergências nas estimativas do Ministério da Saúde com os totais recebidos não são por acaso. A dificuldade seria, ainda, resultado do descontentamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com as medidas mais rígidas de fechamento do comércio tomadas pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) em fevereiro, na avaliação de fontes da pasta.

Homenagem

O desembargador George Lopes Leite, que morreu aos 70 anos no mês passado devido a complicações da covid-19, foi homenageado ontem na inauguração de um complexo na Papuda. Ele atuou por muito tempo na Vara de Execuções Penais (VEP). A esposa dele, Jacira Santos de Queiroz Leite, também morreu, aos 67 anos, em decorrência da covid-19.

Atirador

Candidato em campanha praticamente aberta ao Buriti, o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) subiu o tom nas reclamações. Ele tem destinado alfinetadas até para o governo federal, que tinha apoio quase irrestrito dele até então. Recentemente, criticou o ministro da Saúde e os cortes no orçamento para a área de Ciência e Tecnologia.

Só papos

“Crianças com 9, 10 anos, não sabem ler. Sabem tudo, com todo respeito às senhoras aqui presentes, sabem até colocar uma camisinha, mas não sabem que ‘b’ mais ‘a’ é ‘ba’.”

Milton Ribeiro, ministro da Educação



“Delirante, ministro da Educação diz que crianças não leem, mas sabem colocar camisinha”

Chico Vigilante (PT), deputado distrital