Começam as obras de duplicação da DF-140 

CB Correio Braziliense

O governador Ibaneis Rocha (MDB) inaugurou, ontem, as obras de duplicação da DF-140. Os 14,8 km de pista vão melhorar a mobilidade de mais de 20 mil motoristas e, segundo o GDF, gerar 180 oportunidades de emprego. O investimento é de

R$ 20,4 milhões.

A pista de quase 15 km passa por condomínios do Jardim Botânico e é rota de acesso a São Sebastião, além de ser uma das portas de entrada de quem vem de municípios goianos, como Cidade Ocidental e Luziânia. “Além de beneficiar as pessoas que moram na região, a duplicação da DF-140 tem caráter de desenvolvimento. Aqui é uma área de expansão imobiliária com qualidade, onde as pessoas conseguem construir unidades unifamiliares, suas residências. Estamos fazendo um grande processo de regularização desses condomínios e áreas. Todos que residem aqui serão beneficiados”, ressaltou o governador durante a cerimônia de inauguração das obras.

Os serviços a serem executados incluem terraplenagem, pavimentação, restauração de pavimentos, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras, sob os cuidados do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF). “Esta obra, além de trazer dignidade, vai gerar muito desenvolvimento para a região. Sabemos que teremos muitos transtornos, porque obra não é algo fácil, mas as empresas contratadas vão nos ajudar a fazer isso com a maior rapidez possível”, completou Ibaneis. O chefe do Executivo local afirmou que há recursos para investir em melhorias na cidade. “Vamos avançar cada vez mais”, disse.

O diretor-geral do DER-DF, Fauzi Nacfur, lembra que as regiões próximas à DF-140 estão crescendo, enquanto os usuários utilizando cada vez mais a via. “Daremos conforto e segurança viária para milhares de usuários. Por ser uma saída para Goiás, é uma rodovia muito importante dentro do DF e longe do centro urbano”, destacou.

Participaram do evento os secretários José Humberto Pires (Governo), Luciano Carvalho (Obras), Júlio Danilo Ferreira (Segurança Pública) e Severino Cajazeiras (Atendimento à Comunidade). Também estiveram presentes à solenidade os administradores regionais Alan Valim (São Sebastião) e Antônio de Pádua (Jardim Botânico), além dos deputados distritais Jorge Vianna (Podemos) e Jaqueline Silva (PTB), e o presidente do Grupo de Líderes Empresariais (Lide-DF), Paulo Octávio.