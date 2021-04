Mega sorteia R$ 34 milhÃµes

C » CAROLINE CINTRA

A história de quem gosta de fazer uma “fezinha” na Mega-Sena pode estar prestes a mudar. Acumulado em R$ 34 milhões, o prêmio milionário será sorteado amanhã, às 20h. As apostas podem ser feitas até as 19h de sábado nas lotéricas ou pelo site https://www.loteriasonline.caixa.gov.br. No último sorteio, que aconteceu na quarta-feira, 76 apostas ganharam na quina, sendo que quatro foram do Distrito Federal e faturaram R$ 75.371,42.

Diversas estratégias para tentar acertar as seis dezenas são usadas pelos apostadores: marcar números referentes a datas de aniversário, número da sorte, placa do carro e por aí vai. Aqueles que já ganharam algum prêmio na loteria, por menor que seja, podem ter mais chances? Acertar a quadra ou a quina da Mega pode ser um indicativo de que a sorte está ao lado e de que as chances de se tornar milionário, acertando os seis números, estão mais perto?

De acordo com o professor de estatística do Centro Universitário de Brasília (UniCeub) Robert Correa, a resposta é não. Ele explica que os eventos são independentes e que, apostar em quatro ou cinco dezenas já sorteadas não interfere nos próximos jogos. “A chance ou probabilidade de acerto não está atrelada a um acerto anterior”, afirmou o especialista.

O professor destaca duas boas estratégias para tentar acertar os números sorteados: jogar nos bolões ou aumentar o número de dezenas apostadas. No entanto, estas técnicas podem onerar mais o jogo. “A dica é jogar e acreditar, pois, como vemos, trata-se de sorte e não de estratégia”, alertou Robert.

A servidora pública Fernanda Januária, 35 anos, usou a técnica dos bolões com os colegas de trabalho nas poucas vezes em que jogou na Mega-Sena. Em duas delas, levou o prêmio da quadra, em 2019. Ganhou uma terceira vez sozinha e recebeu R$ 1.110,69, ano passado. “Quando falo isso para alguém, me dizem que sou sortuda e que eu devia jogar mais. Também acho, mas sempre esqueço. Talvez essas vezes em que ganhei sinalizam que minha sorte de ganhar milhões está chegando”, brincou.

Fernanda contou que não se apega às estratégias e que a escolha das dezenas é aleatória. “No meu trabalho, o pessoal, quando joga sozinho, escolhe datas, aniversário de casamento, coisas assim. Mas acho que isso não influencia em nada, tanto que não ganham. Acho que é uma questão de sorte mesmo, e eu apelo para minha intuição no momento. Acredito que vale mais”, disse a servidora pública.

Jogar e torcer

Morador do Riacho Fundo 2, o aposentado Paulo da Conceição, 64, acredita que o dia para se tornar milionário está perto, tanto que aposta nas mais variadas modalidades de loteria. Na última quarta-feira, ele acertou 13 números na Lotofácil. Como o prêmio era baixo, ele usou o valor para fazer novos jogos. “Vez ou outra acerto alguma coisinha, mas nunca recebi um prêmio a ponto de mudar de vida. Acho que esse dia está chegando. Quem sabe esse prêmio acumulado não é meu? Vou fazer minha parte: jogar e torcer. O resto vai da sorte mesmo”, disse.