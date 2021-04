Para surpreender no Dia das Mães

CC Caroline Cintra

A pouco mais de uma semana para o Dia das Mães, alguns filhos já têm em mente o presente certo para a data. Outros, no entanto, deixam a escolha para cima da hora. No momento de bater o martelo sobre o melhor mimo para ela, é preciso levar em consideração gosto, estilo, personalidade, entre outros fatores, para surpreendê-la. Para ajudar os atrasados de plantão, o Correio selecionou algumas opções que podem agradar aquela que tanto se preocupa e enche de amor.

Para as mamães que amam uma guloseima, a Raiane Wentz Confeitaria está com uma variedade de delícias personalizadas, como brigadeiros, bolos decorativos, barras recheadas, corações lapidados e também kits com os produtos selecionados pelo cliente, com a opção de acrescentar suco ou cerveja. Para aquelas que estão na dieta, tem a opção de bolos saudáveis. “Estamos ansiosos e com a expectativa alta, pois, apesar do pouco tempo, tivemos uma Páscoa maravilhosa e surpreendente. Não imaginamos fazer tudo que preparamos para a data, então, para o Dia das Mães, compramos mais embalagens e insumos e esperamos vender ainda mais”, disse a empresária Raiane Wentz, 24 anos.

A Anna La Petite Cuisine também está com opções de presentes personalizados. Para este ano, a empresária Anna Carla de Lacerda, 43, preparou caixas com tábua de frios, antepastos, pestos, torradas e chocolates. Para as mamães que gostam de harmonizar tudo isso com um bom vinho ou espumante, também há esta possibilidade. “A caixa é de madeira MDF, pode ser colorida, da cor que a mãe gosta, com foto ou com a frase ‘Feliz Dia das Mães’, também em madeira”, afirmou.

Quem gosta de presentear com algo tradicional e clássico, como cestas de café da manhã, pode escolher uma das quatro opções montadas pela Teggiano Comida de Herança. Nelas, há uma variedade de pães, cupcakes, torradas, biscoitos artesanais, geleias, capuccino, requeijão, salada de frutas, suco, entre outros. Já os filhos que querem presentear com um almoço especial podem procurar restaurantes que montaram pratos exclusivos para a data. No Bla’s, a novidade é o Tuna Brasilis, um prato com atum selado no molho terê, vinagrete de pepino e milho na brasa, batata doce, granola salgada e alho-poró frito. Especializado em parmegiana, o restaurante Aquela Parmê lançou no cardápio a campanha “Sua Mãe Merece Aquela Parmê”. O combo é composto por um filé mignon casal, acompanhado de refrigerante de 600 ml e duas sobremesas à escolha do cliente. O pedido pode ser feito por delivery ou take out.

Variedade

Para as mães que, além de gostar de comer bem, amam uma plantinha, a Nano Garden e o 002Café prepararam uma opção especial para celebrar a data. A collab entre as marcas rendeu uma cesta com uma miniorquídea, um Nano Mundo (terrário), uma baguete de fermentação natural, três pastas de diferentes sabores, três cookies sortidos, café e chás.

Na Remembear, empresa especializada em papelaria personalizada, podem ser encontrados presentes diferenciados e para todos os tipos de mãe. Este ano, a empresária Fabiani Christine apostou na coleção “Amor de Mãe é Jardim Florido”, inspirada nas flores. Há opções de cestas e produtos com estampas de girassóis, rosas e lavandas. O que vem dentro delas são de escolha do cliente. “Temos vários itens personalizados, que é o nosso forte, quebra-cabeça com a foto da mãe, mouse pad, latas para presente, é uma linha bem grande. É uma coleção bem linda, florida e perfumada, como se fosse um jardim”, disse Fabiani.

Tem opção para as mães mais modernas que gostam de se vestir com estilo. A Sambar & Love lançou camisetas com frases criativas e cheias de humor, que descrevem todos os tipos de mãe. “Selecionamos frases que são ditas pelas mães e é um presente que combina com todas elas, até porque a grande maioria é igual, cuidadosa, carinhosa e atenciosa. É um presente que elas gostam de ganhar”, declarou a dona da camiseteria, Ana Paula Fernandes. Cada peça sai por R$79,90