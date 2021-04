Capital S/A

CB Correio Braziliense

Tok&Stok inaugura em Brasília novo conceito de loja

Líder no mercado brasileiro de móveis e acessórios de decoração, a Tok&Stok abre hoje a terceira loja na capital federal. Com um conceito inovador, inaugura, no Pátio Brasil Shopping, a primeira unidade no Brasil da Tok&Stok Studio. A novidade faz parte do plano de expansão em todo o país. Este ano, serão 10 novos pontos de vendas, começando com o de Brasília.

One Stop Shop

O modelo foi desenhado para trazer uma nova experiência dos ambientes digital e físico, além do conceito One Stop Shop — que oferece em um só lugar uma variedade de itens de decoração e serviços, como clique e retire (comprar no site ou aplicativo e retirar em loja) e atendimento via WhatsApp.

Artigos exclusivos

São mais de 5 mil produtos disponíveis em aproximadamente 600m², com amplo portfólio de artigos de decoração, organizados por tendências e ocasiões do dia a dia. A grande maioria deles é exclusiva. “Todo produto tem uma história, o cliente vai saber mais sobre o autor, o material usado. Essas informações estão expostas no ambiente, tudo com muito charme. Aqui é possível encontrar artigos para todos os lifestyles”, conta o líder de Comunicação e Marketing da empresa, Mauricio Ferro.

Público da região central

A empresa tem 60 lojas espalhadas pelo Brasil. Chegou a Brasília há 23 anos. Depois das do CasaPark e do Iguatemi, decidiu instalar um ponto de vendas na região central do Plano Piloto. “A Tok&Stok Studio é um modelo de loja otimizado, pensado e desenvolvido para imprimir mais velocidade ao crescimento da empresa em 2021. O novo formato entrega aos clientes uma curadoria de acessórios no melhor estilo e propicia a ampliação da presença da marca no país”, destaca Felipe Abreu, diretor de Operações.

Parcerias e artigos para pets

Entre as atrações, linhas de produtos em parceria com marcas e designers, como Farm, Água de Coco, Ronaldo Fraga, Fábula, entre outros. É, também, destaque o setor de artigos para pets, com produtos especiais que unem beleza e uso funcional. Exemplo são os pratinhos de comida para reduzir a ansiedade dos bichinhos. Para o Dia das Mães, há uma grande opção de presentes. A seção de itens de aromaterapia é também bastante requisitada e virou referência da Tok&Stok.

Grande chance para empreender

Estão abertas as inscrições, até 31 de maio, para o primeiro edital da pré-incubadora Cocreation Lab, uma parceria entre a UnB e o IFB. O programa é totalmente gratuito e ajuda quem tem vontade de empreender a colocar as ideias em prática, como projetos ou desenvolvimento de produtos. Os selecionados passarão por cinco meses de pré-incubação. A iniciativa conta também com o apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF. Inscrições pelo site http://cocreationlab.com.br.

Simbeleza contra projeto de distrital

Projeto de lei do deputado distrital Reginaldo Sardinha (Avante) causou polêmica na Fecomércio-DF, mais especificamente com o Simbeleza (Sindicato dos Salões de Beleza, Barbearias e Profissionais Autônomos do Setor). Ele exige um responsável técnico filiado ao Conselho de Farmácia ou ao Conselho de Biomedicina para que assine como representante do estabelecimento ou do serviço prestado.

Salário mais alto

“Esse projeto inviabiliza mais de 80% das empresas de estética no DF. Ele exige um responsável técnico, cujo salário é, muitas vezes, maior do que a receita de pequenos estabelecimentos”, argumenta o presidente do Simbeleza, Célio Ferreira de Paiva.

Retirado de pauta

Ele aponta que já existe lei federal que regulamenta a profissão de estética de nível superior e de nível técnico. “Então esse projeto de lei distrital não tem sentido. A Fecomércio entrou em entendimento com o distrital para retirar o projeto de pauta a fim de que antes seja realizada uma audiência pública.