Três regiões ficam sem energia elétrica nesta sexta (30/4)

(crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Três regiões administrativas do Distrito Federal passarão por manutenção nesta sexta-feira (30/4) e ficarão temporariamente sem energia elétrica, em alguns pontos, para que os serviços sejam feitos em segurança.

Em Sobradinho, a suspensão será das 8h40 às 12h para que haja a substituição de transformador. O serviço afetará a Comunidade Bananal, na DF-150, Km 12, chácaras 328, 372, 373, 387-B; Quadra 5, lotes 5-A, 5-B, 13, 22-A.

No Setor Noroeste, para passar por melhorias na rede, a SQNW 106, blocos I e J, ficarão sem eletricidade das 9h às 12h30.

Paranoá

No Paranoá, a área que passará por manutenção é o Altiplano Leste, para lançamento de cabos. Com isso, das 9h às 18h, a Fazenda Paranoá, lotes 1 ao 4, e chácaras Tapera Grande, Paranoá I e Buriti ficarão sem energia. Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede voltará a ser energizada, sem aviso prévio.