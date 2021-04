PM prende suspeito de usar auxílio para comprar notas falsas no DF

DD Darcianne Diogo

(crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem com mais de R$ 1 mil em notas falsas, na quadra central de Sobradinho. Segundo informações da corporação, o rapaz teria utilizado dinheiro do auxílio-emergencial — valor concedido pelo governo federal para pessoas de baixa-renda.

A equipe do Grupo Tático Operacional (Gtop) do 13º Batalhão da PM foi informada, por volta das 16h30, que um homem estaria passando notas falsas na região. Os militares flagraram o suspeito tentando comprar um tênis com o dinheiro falso.

À polícia, o homem alegou que pegou R$ 250 do auxílio-emergencial para comprar R$ 1,2 mil em dinheiro falso. Com ele, os policiais apreenderam um total de R$ 1.110. Ele foi preso e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal para registro da ocorrência.