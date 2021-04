CB Correio Braziliense

Dança marcial

Hoje, será realizada a oficina virtual Dança, marcialidade e improvisação, com Isabel Tica Lemos. Serão três encontros gratuitos, pela plataforma Zoom, das 16h às 18h. A oficina fornece ferramentas na arte da improvisação por meio de experimentos e exercícios de conexão entre arte marcial e dança. As inscrições estão abertas e podem ser feitas em https://forms.gle/MKwbNWTPvntXwhYZA.

Língua inglesa

Com experiência no exterior, o professor Francisco H. de Paula ensina inglês para alunos iniciantes e avançados. As aulas incluem apostilas e saem por R$ 50 a hora, para um estudante, ou por R$ 80, para duas pessoas. Informações: fpaula2@hotmail.com ou 9 9934- 0926.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Mercado profissional

A Kroton disponibiliza — gratuitamente e em plataforma digital — conteúdos sobre o mercado de trabalho, histórias de sucesso de profissionais de diferentes carreiras e dicas de executivos para se sair bem em processos seletivos. Para conferir o material, acesse: canalconecta.com.br.

Português

O curso Língua portuguesa sem complicações destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.

Psicanálise

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove o curso de aproximação teórica da psicanálise Falando de Freud. As aulas incluem quatro encontros virtuais, por vídeo, e contarão com leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: 9 9416-0404 ou pelo e-mail textos.revisart@gmail.com.

Saúde EaD

A Unidas (União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde) lançou a sua plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/. Contato: (11) 9 7419-5753 ou pelo e-mail campus@unidas.org.br.

OUTROS

Bibliofest

As inscrições para as oficinas culturais gratuitas da segunda edição do Bibliofest estão abertas a partir de hoje. Ao todo, são 15 oficinas direcionadas a crianças, jovens e adultos. Além dos workshops, a programação conta com 20 bate-papos e encontros com escritores, ilustradores, bibliotecários e artistas. Entre os nomes confirmados, estão a cartunista e chargista Laerte, os escritores Milton Hatoum e Ricardo Lísias, a escritora Maria Valéria Rezende, a ecóloga Nurit Bensusan, os ilustradores Roger Mello e Jefferson Costa, ganhador do prêmio Jabuti em 2019, além de grandes nomes do cenário local e nacional. A 2ª Bibliofest acontece de 7 a 16 de maio, das 10 às 20h, pelo canal ABDF Hoje (https://www.youtube.com/c/ABDFHoje). As inscrições estão disponíveis no link https://abdf.org.br/bibliofest/.

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogos disponibiliza, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A iniciativa surgiu por causa da crise do novo coronavírus e inclui atendimentos clínicos on-line. Para agendar, basta entrar em contato pelo WhatsApp: 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.

Estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) está com processo seletivo aberto para estudantes interessados em estagiar na Caixa Econômica Federal. A oferta contempla alunos do ensino médio (regular e EJA), do ensino técnico e de nível superior, dos cursos de arquitetura e urbanismo, direito e engenharias. As inscrições podem ser feitas no site do Ciee: ciee.org.br, até 31 de maio.

Lives de inglês

Aulas de inglês em tempo real na Giles Online. Por meio de aulas virtuais, os alunos têm a oportunidade de se tornarem bilíngues sem sair de casa. Interação com professores e colegas de turma durante os encontros virtuais. Inglês para concursos e turmas de conversação. Matrículas abertas para cursos regulares. Três aulas gratuitas. Informações: 9 8625-5298 ou www.instagram.com/ciistgiles.

Kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília está com uma nova sede, na 704/705 Norte, e a professora Marcia Vasconcelos convida a todos os interessados a conhecer as atividades. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente — com número limitado de alunos, adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscaras. Informações: www.shaolinbsb.com.br.

Terapia pelo movimento

Em maio, o coletivo CorpoConsciente vai investigar as relações entre corpo e palavra. O grupo vai realizar quatro encontros on-line para quem tiver interesse em experimentar as inter-relações entre corporeidade, movimento, palavra, fala, som, escrita e afeto. Os encontros virtuais ocorrem em 7, 14, 21 e 28 de maio, das 9h às 11h. O investimento é de R$ 240, e as inscrições podem ser feitas pelo e-mail: coletivocorpoconsciente@gmail.com.

Voo de balão

Entre os vários atrativos turísticos de Pirenópolis, a cidade oferece voos de balão ao nascer do sol, com diferentes pacotes e serviços, que incluem passeios de 45 minutos a uma hora de duração, em altitudes de até 1 mil metros. Os preços vão de R$ 690 a R$ 980, por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil, vindo de Boituva (SP), alguns dos tíquetes incluem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos ou vídeos registrados com uso de drone. Informações e reservas: @voedebalaoempiri.