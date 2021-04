Casas e veículos apreendidos em operações contra o tráfico vão a leilão no DF

JM Jonatas Martins*

(crédito: MJSP / Divulgação)

Mais de 130 itens apreendidos do tráfico de drogas serão leiloados nos próximos meses no Distrito Federal. A ação será realizada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas por meio do site do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

São 93 veículos, 15 imóveis em Ceilândia e Samambaia e outros artigos diversos. Os lances iniciais representarão metade do valor avaliado. Desde de 2020, três leilões foram realizados e o recebimento foi superior a R$ 720 mil.

Os recursos arrecadados auxiliarão no reforço da segurança pública e no combate às drogas no país. Os investimentos serão destinados para fundos antidrogas, capacitação de profissionais e aquisição de tecnologias.

A Escola Nacional de Cães de Faro foi construída com recursos gerados por meio da venda de bens apreendidos. O espaço será inaugurado no 1º semestre de 2021 e vai reforçar a atuação de cães em ações policiais no combate a entorpecentes em todo o país.

Os leilões também viabilizaram a capacitação de peritos de todo o país para a detecção de novas substâncias e drogas. O treinamento ocorre no Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, em Brasília.





* Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer