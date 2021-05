BRB: salÃ¡rio de atÃ© R$ 8,1 mil

M » MARIANA FERNANDES

(crédito: Kleber Lima/CB/D.A Press)

O Banco de Brasília (BRB) divulgou o novo edital de concurso público com 100 vagas para o cargo de analista de tecnologia da informação. A informação foi publicada ontem no Diário Oficial do Distrito Federal. O certame vai disponibilizar 50 vagas para contratação imediada, e mais 50 para formação de cadastro reserva. O salário é de R$ 8.142, com carga horária de seis horas diárias (30 horas semanais).

Para concorrer, é necessário ter diploma devidamente registrado de curso de graduação na área de tecnologia da informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Além da remuneração, o aprovado terá participação nos lucros e resultados, nos termos da legislação pertinente e do acordo coletivo vigente; possibilidade de participação em plano de saúde e em plano de previdência complementar; auxílio-refeição/alimentação nos termos da legislação e do acordo coletivo vigentes; e auxílio cesta/alimentação nos termos da legislação e do acordo coletivo vigentes.

Inscrições e etapas

As inscrições irão de 30 de maio a 15 de julho e deverão ser feitas, exclusivamente, via internet, pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), banca examinadora do certame. No mesmo endereço, será possível obter outras informações sobre o concurso. O valor da taxa será de R$ 98.

O concurso terá duas etapas: com provas objetiva e discursiva. Os testes objetivo e discursivo serão aplicados na data provável de 8 de agosto de 2021, no turno da tarde e com a duração de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos. Locais, datas e horários de aplicação das provas objetiva e discursiva serão divulgados por meio do endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 2 de agosto de 2021.

Segundo o edital do concurso, o aprovado no cargo desenvolverá e implantará sistemas informatizados, dimensionando requisitos e funcionalidades, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento e codificando aplicativos; administrar ambientes informatizados, prestar suporte técnico ao cliente e elaborar documentação técnica; estabelecer padrões, coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes informatizados e pesquisas tecnológicas em informática.

O prazo de validade do concurso público será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.









IBGE tem parte das provas adiadas

O concurso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com 6.500 vagas temporárias teve as provas de 9 de maio adiadas. A nova data é 16 de maio. A mudança vale apenas para os candidatos aos cargos de agente de pesquisas por telefone e supervisor de pesquisa. O anúncio da mudança foi publicado no Diário Oficial da União de ontem. A aplicação das provas dos demais cargos neste domingo (2/5) está mantida.

As provas deste domingo são para contratar 5.623 agentes de pesquisas e mapeamento (APM) e 552 supervisores de coleta e qualidade. Os inscritos podem consultar o local de prova por meio do site do Cebraspe, banca organizadora do certame. Lembrando que essa seleção não está relacionada com o Censo Demográfico, que foi cancelado.

Os candidatos à função de supervisor de coleta e qualidade farão prova com 60 questões de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, ética no serviço público, noções de informática, noções de administração e situações gerenciais e de geografia. A prova será aplicada no turno da manhã, de 8h às 12h, horário de Brasília.

Já os inscritos para a função de agentes farão prova com 60 questões de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, ética no serviço público e geografia. A prova será aplicada no turno da tarde, de 14h às 18h, horário de Brasília. No dia, o candidato deve levar caneta esferográfica preta de material transparente, documento original com foto e comprovante de inscrição.

De acordo com o IBGE, a seleção seguirá protocolos sanitários de prevenção à covid-19, como o uso obrigatório de máscara, de tecido ou cirúrgica, cobrindo nariz e boca. Os candidatos deverão manter o distanciamento social. Haverá álcool em gel para higienização das mãos, mas se recomenda, também, que o candidato leve seu próprio frasco de álcool em gel (que não poderá ser compartilhado com outras pessoas) e água. O candidato que se recusar a obedecer às normas sanitárias será excluído do processo seletivo.

O gabarito preliminar das provas será divulgado a partir das 19h do dia 3 de maio, no site do Cebraspe. O resultado final está previsto para 31 de maio. As vagas para agentes serão distribuídas em 520 municípios em todos os estados brasileiros. A remuneração para essa função é de R$ 1.387,50, e a jornada de trabalho de oito horas diárias, sendo 40 horas semanais.

Para assumir a vaga, o candidato precisa ter ensino médio completo. O agente visita domicílios e estabelecimentos, em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado pelo IBGE. É ele o profissional que agenda, realiza e registra as entrevistas presenciais e por telefone, entre outras atividades.

Já para a função de supervisor de coleta e qualidade, cuja remuneração é de R$ 3.100 são oferecidas vagas em 326 municípios de estados brasileiros. Entre as funções desse profissional estão a organização, o planejamento e a execução das atividades para as pesquisas. Assim como a função de agente, a jornada de trabalho é de oito horas diárias (40 horas semanais) e é exigido o ensino médio completo.



5.623

Agentes de pesquisas e mapeamento serão contratados pelo IBGE