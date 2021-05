Homem morre após confronto com policiais na Octogonal

PM Pedro Marra

(crédito: Pedro Marra/CB/D.A Press)

Um jovem de 25 anos morreu após sofrer disparos de arma de fogo no começo da tarde deste sábado (1º/5) em um gramado atrás do Terraço Shopping, no Octogonal.

Segundo fontes policiais ouvidas pela reportagem, as informações preliminares são de que ele tentou roubar algumas pessoas na região, e o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) foi acionado por denúncia anônima.

Quando os policiais chegaram ao local e o abordaram, ele tentou esfaquear um militar. Em defesa, o policial teria efetuado dois disparos, um no braço e outro na mão.

A 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro Velho) está responsável pelo caso. Procurado no local do crime, o delegado-chefe da unidade, Douglas Fernandes, preferiu não se pronunciar no momento.



Aguarde mais informações