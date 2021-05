Mais de 65 mil pessoas com comorbidades se cadastraram em 24 horas

MM Michel Medeiros

A Secretaria de Saúde (SES-DF) divulgou o balanço das primeiras 24 horas de cadastro de pessoas com comorbidades para a vacinação contra o coronavírus. Dos 65.315 inscritos até às 12h39 deste sábado, 29,5% apresentam quadro de hipertensão arterial, 22,84% são diabéticos e 9,6% imunossuprimidos. A expectativa é iniciar a imunização do grupo na próxima terça-feira (4/5).



O secretário de saúde, Osnei Okumoto, orientou a todos que possuem comorbidades a efetuar o cadastro. "Estamos com a previsão de iniciar a vacinação nesta semana, contemplando quem tem síndrome de Down, deficiência permanente, gestantes e puérperas com comorbidades e pessoas em terapia renal substitutiva”, explica.



De acordo com o cronograma prévio divulgado pela Secretaria, os primeiros a serem vacinados serão gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, com síndrome de down e em terapia renal substitutiva. A primeira dose da vacina será aplicada entre os dias 4 e 6 de maio.



Na sequência, de 7 a 18, serão atendidos os pacientes com comorbidade e idade entre 55 e 59 anos. Quem se enquadrar no grupo, poderá realizar o agendamento na segunda-feira (3).



A secretaria alerta que as vacinas serão disponibilizadas de acordo com o repasse das doses ao Distrito Federal, ou seja, o calendário inicial pode sofrer alterações. A relação completa das pessoas que poderão se vacinar, e qual a documentação necessária, está disponível no endereço vacina.saude.df.gov.br. Quem não conseguir efetuar o cadastro por meio da página eletrônica, deverá procurar uma Unidade Básica de Saúde.