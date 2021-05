Polícia Divulga retrato falado de acusado por estupro

MM Michel Medeiros

(crédito: Polícia Civil do Distrito Federal)

A Polícia Civil do Distrito Federal está à procura de um homem acusado de estupro seguido de roubo. Na tentativa de chegar ao criminoso, policiais divulgam retrato falado e pedem ajuda da população com informações que possam levar a ele. O crime ocorreu no dia 14 de abril de 2016, em Taguatinga Sul.



Na ocasião, a vítima, com 22 anos, foi levada a um matagal nas proximidades da QSD 32. Após ser abusada, a mulher foi agredida violentamente com um pedra na cabeça. O bandido é acusado de estrangulamento, com intenção de matá-la.



O caso é investigado pela 21ª DP. Quem tiver informações, poderá denunciar de forma anônima pelo 197 da Polícia Civil e pelo WhatsApp (61) 8626-1197.