Casos da covid-19 voltam a cair neste sábado no DF

MM Michel Medeiros

(crédito: Rf._.studio/ pexels)

O Distrito Federal registrou 28 mortes pelo novo coronavírus e 969 casos novos nas últimas 24 horas. Dados são da Secretaria de Saúde do DF e apontam nova queda na média móvel de casos — de 43,4 na sexta-feira (30) para 41,7. Dos óbitos registrados, 14 ocorreram neste sábado (1º). Até o momento, o DF totaliza 379.752 casos confirmados e 7.826 mortes.

De acordo com boletim epidemiológico, o número e ocorrências no DF cai e registra redução de 35,9% se comparado com 14 dias atrás. Contudo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI continua alta. Às 18h25, 83,95% dos leitos de UTI, Ucin e UCI destinados a pacientes com coronavírus, estavam ocupados. Na rede privada, a taxa era de 94,5%.