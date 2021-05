MM Michel Medeiros

(crédito: Agência Brasília/ Reprodução)

Quatro policiais militares ficaram feridos, após acidente de carro na tarde deste sábado (1º). Os homens tiveram ferimentos leves e foram levados para o Hospital Maria Auxiliadora, no Gama.



De acordo com a Polícia Militar, que não explicou as causas do acidente, o fato ocorreu durante a tentativa de recuperar um veículo roubado, em Samambaia Norte. Os criminosos fugiram, mas o automóvel foi recuperado.