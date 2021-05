A luta das mÃ£es na linha de frente

C » CAROLINE CINTRA E » EDIS HENRIQUE PERES

Este será o segundo Dia das Mães em meio à pandemia da covid-19. Para muitas delas, é um momento de comemorar com a família; para outras, embora a ocasião tenha significado especial, será mais uma data de trabalho intenso e longe dos filhos. Assim tem sido a realidade de boa parte das profissionais da saúde que atuam na linha de frente de combate à crise sanitária. Os sentimentos se misturam entre a alegria pela recuperação de um paciente, a exaustão pelos longos plantões e a saudade pela distância de quem se ama.

Coordenadora de enfermagem no Pronto-Socorro do Hospital Santa Helena, Fabiana Marques, 38 anos, deixou a filha, Sophia Gomes, 8, na casa dos avós maternos desde o início da pandemia. De lá para cá, precisou ficar longe da menina diversas vezes. O período mais longo ocorreu quando a enfermeira recebeu uma das notícias mais tristes: a morte do pai, aos 72 anos, em decorrência de complicações da covid-19.

Depois disso, avó e neta se mudaram para uma pequena cidade, próxima à Luziânia (GO). A partir disso, foram três meses de encontros apenas virtuais entre Fabiana, a mãe e a filha. “No começo, ela (Sophia) sofreu bastante. Ligava chorando, e eu explicava que precisava cuidar das pessoas. Eu não a abandonei, mas precisei fazer essa escolha, porque lido diretamente com pacientes com essa doença. Na verdade, não fui eu que escolhi a enfermagem, ela me escolheu”, relata a moradora de Samambaia.

Há muitos anos na profissão, Fabiana vive a situação mais complexa e dolorosa da carreira. Não apenas como gestora do setor de enfermagem, ela também acompanha os dias difíceis de colaboradores, pacientes e acompanhantes. “Vejo alguns (colegas) chorando no banheiro, com medo, mas logo voltam ao trabalho, com plenitude, porque não podem desabar na frente dos pacientes e das famílias. Não é fácil. Para mim, toda essa dor começou quando me afastei da minha filha. Ela é meu melhor pedaço. Espero poder passar o Dia das Mães com ela e minha mãe. Quero estar presente com as duas”, conta.

» Palavra de especialista

Apoio psicológico

A sociedade e a cultura, cada vez mais, ditam padrões e regras que as mulheres deve seguir para serem respeitadas e honradas. A luta delas é diária e constante para quebrar estereótipos e ter mais liberdade sobre as próprias escolhas. Quando a mulher não corresponde ao padrão imposto pela sociedade, ela é julgada e massacrada. Além disso, existe a cobrança pessoal, que também gera pressão, danos emocionais, ansiedade, depressão, estresse. Na pandemia da covid-19, mulheres de todo mundo têm sido parte essencial na linha de frente da luta contra a doença. E é desafiador para elas, por estarem em um ambiente de estresse, onde as condições de vulnerabilidade são físicas e emocionais. O medo da contaminação e de levar o vírus para a casa estão presentes no dia a dia. Muitas mães não têm tido contato físico com os filhos, o que as deixa extremamente abaladas. Algumas não se alimentam direito e perdem até a noção dos dias dentro do hospital. É de grande importância que essas profissionais tenham apoio psicológico e psiquiátrico, bem como uma rotina que inclua tempo de descanso, relaxamento, lazer, uma terapia alternativa, além de contato com a família e filhos, nem que seja por chamada telefônica ou de vídeo. Isso ajuda a diminuir os impactos negativos que a pandemia traz à vida delas.

Roberta Castelo Branco, psicóloga clínica