Justiça do DF determina suspensão de greve dos rodoviários

PM Pedro Marra

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Em decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o desembargador Pedro Matos de Arruda suspendeu, neste sábado (1º/5), a greve dos rodoviários e determinou, na liminar, exigência de frota mínima de 60% nos horários de pico e de 40% fora do pico. A greve da categoria estava prevista para ocorrer nesta segunda-feira (3/5), com paralisação de 24 horas.

O magistrado também estabeleceu multa diária de R$ 50 mil ao sindicato em caso de descumprimento da norma e designou audiência de conciliação para esta segunda, às 15h30.

Apesar do encontro dos líderes da categoria com o GDF no Palácio do Buriti, na última sexta-feira (30/4), não houve acordo entre as partes. O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte do Distrito Federal (Sittrater) informou que a reunião não atendeu às expectativas.

A categoria esperava um plano de inclusão dos trabalhadores na campanha de vacinação contra a covid-19, junto a profissionais da educação e segurança. No entanto, não há previsão desse imunização.

Segundo o desembargador Pedro Matos de Arruda, há interferência no direito de greve, mas isso não significa que a Justiça Comum não seja a competente para tratar o tema. “As reivindicações não guardam relação com o contrato de trabalho em si, mas com as condições de trabalho garantidas no âmbito de um contrato público, de concessão de serviço público, e o objetivo da paralisação não é viabilizar negociações com o empregador, mas alterar políticas públicas do plano distrital/nacional de imunização”, analisa o magistrado.