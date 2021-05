Polícia detêm três homens por suspeita de abuso sexual no entorno

MM Michel Medeiros

(crédito: Kindel Media/ Pexels)

Profissionais do 20º Batalhão detiveram um homem e dois adolescentes suspeitos de abusar sexualmente de três menores na cidade do Novo Gama, noentorno do DF. Por volta das 11h, uma das vítimas deu entrada no HospitalRegional do Paranoá. O garoto, com 11 anos, foi levado à unidade de saúde pela mãe e apresenta estado avançado de sífilis. A políciafoi acionada por servidores do hospital.



Aos policiais, a mãe relatou que a violência era praticada pelo tio-avô do menor. A vítima informou que também foi abusada por outros dois adolescentes, de 16 e 17 anos. Os policiais foram até a cidade do Novo Gama para realizar a prisão do suspeito e a apreensão dos menores. Ao chegarem ao entorno, descobriram mais duas vítimas do suspeito, uma criança de 8 anos, primo do menino de 11, e outro jovem de 13, que vivia em situação de rua e passou a morar com o suspeito. Ambos confirmaram que sofriam abusos sexuais.



De acordo com a Polícia Militar do DF, todos os suspeitos foram detidos e encaminhados para o Ciops de Valparaíso, com apoio dos policiais militares da PMGO.