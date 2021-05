Número de casos da covid-19 volta a cair no DF

MM Michel Medeiros

(crédito: Anna Shvets)

O Distrito Federal registrou 887 casos novos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são da Secretaria de Saúde e apontam queda na média móvel, que chega a 40,8. Ao todo, 29 óbitos foram registrados, sendo 11 neste domingo (2).

De acordo com o Boletim Epidemiológico da SES, o DF totaliza 380.639 casos confirmados de Covid-19, sendo 7.855 óbitos. Entre os infectados, a média de idade é de 39 anos e, embora o aumento considerável no número de mortes seja entre os jovens, a idade média entre os que perderam a vida para a doença é de 68 anos.

Ceilândia segue em primeiro lugar no número de infectados, com 42.032 casos. Na sequência, aparecem Plano Piloto, 36.184, e Taguatinga, 30.520. A letalidade da covid-19 no Distrito Federal é de 2,2%, enquanto a taxa de mortalidade é de 235,9 por 100 mil habitantes. Já a taxa de transmissão está em 0,87. Ou seja, 100 pessoas com o vírus podem infectar outras 87 que não tiveram a doença.