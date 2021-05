»Destaques

CB Correio Braziliense

Fotolivro

Na sexta-feira, o fotógrafo José Roberto Bassul lança o seu mais recente fotolivro Sobre Quase Nada. Nas 128 páginas, a obra traz 97 fotografias das séries Poéticas mínimas e Quase nada e textos de Márcia Mello e Marília Panitz. A publicação recebeu os prêmios Fotolivro do Ano no Moscow International Foto Awards 2020 e Ouro no Prix de la Photographie Paris 2020. No dia do lançamento, o público terá acesso a um vídeo do artista sobre a publicação e sobre sua produção como fotógrafo, em parte exposta na mostra Cidade — Paisagem. Os interessados podem adquirir antecipadamente o livro pelo e-mail referenciagaleria@gmail.com ou pelo WhatsApp 9 8162-3111 e agendar o dia e a hora da retirada da publicação autografada pelo autor. Valor: R$ 90.



Brasília Ambiental

Como forma de homenagear o mês das mães, o Instituto Brasília Ambiental, por meio de sua Unidade de Educação Ambiental (Educ), está realizando uma exposição drive-thru em homenagem à Mãe Natureza, no Centro de Práticas Sustentáveis (CPS), que fica no Jardim Mangueiral. No local, foram instalados 18 painéis, dispostos nas laterais de cinco cubos, com fotografias da natureza para contemplação e frases confortadoras. O projeto é fruto de compensação ambiental das empreiteiras que ergueram o bairro Jardins Mangueiral.