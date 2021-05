CB Correio Braziliense

» Contrato cancelado

Academia SmartFit

» Rogério Bertoldo Guerreiro

Samambaia Sul

O morador de Samambaia Sul Rogério Bertoldo conta ao Grita do Consumidor que teve um problema com a academia SmartFit. “Recentemente, pedi a suspensão temporária da matrícula. Segundo a atendente, minha solicitação só poderia ser feita se eu apresentasse atestado médico. Sempre deram muitas desculpas para efetivar a suspensão. Pedi, então, o encerramento do contrato. Na ocasião, 20 de março de 2021, o encerramento do contrato foi feito. Fui informado que teria de pagar a mensalidade do mês de abril, mesmo não utilizando o espaço. Não obtive justificativa pela qual eu teria de pagar”, alega.

Resposta da empresa

Em nota, a academia informou que

o caso está solucionado.

» Mau atendimento

Drogaria Mônica

» Deliene Inácia de Assis

Taguatinga

A auxiliar administrativa Deliene Assis, de 36 anos, moradora de Taguatinga Norte, procurou o Grita do Consumidor para reclamar que foi mal atendida na drogaria Mônica. “Pretendia comprar várias coisas. Falei com o caixa e ele foi bem educado. Havia três atendentes, e ele falou para alguma delas me ajudar. Elas olharam e simplesmente me ignoraram. Fiquei parada lá um bom tempo esperando. A mulher limpou o chão na minha frente e fez de conta que nem me viu. Quando uma delas desconfiou e veio me atender, apareceu um moço na porta, e ela, que estava me atendendo, simplesmente saiu, me deixou com o produto na mão e foi atender o homem. Depois disso, ninguém veio me atender. Eu coloquei o produto de volta no lugar e fui embora. Não sei se eu estava com cara de pobre, só sei que foi péssimo o atendimento”, relata.

Resposta da empresa

A drogaria Mônica pede desculpas pelo ocorrido e ratifica que os funcionários são treinados para atender qualquer cliente assim que ele entra na loja. “Novos funcionários vão ser contratados para suprir a carência de atendentes no estabelecimento, principalmente porque é uma drogaria que acabou de ser reformada e ficou bem ampla. Porém, nada justifica o comportamento dos funcionários no local. Eles serão notificados por isso. Todo cliente deve ser tratado de forma igual”, afirma a empresa.