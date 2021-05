DF receberá 81,5 mil doses da AstraZeneca e 5,8 mil da Pfizer nesta segunda

CM Cibele Moreira

A primeira remessa da vacina norte-americana Pfizer chega nesta segunda-feira (3/5), no Distrito Federal. São esperadas 5.850 doses do imunizantes que vão reforçar o esquema de vacinação contra a covid-19 na capital. Um novo lote da AstraZeneca também deve desembarcar no DF nesta segunda, com um quantitativo de 81.500 doses. A informação foi confirmada por uma fonte da Secretaria de Saúde ao Correio.

Com as novas doses, a pasta irá iniciar o agendamento do primeiro grupo de pessoas com comorbidades. Os primeiros a receberem a vacina serão os pacientes com síndrome de down, pessoas com deficiência permanente cadastradas no benefício de prestação continuada (BPC), pacientes com terapia renal substitutiva e gestantes com comorbidade. Em um primeiro momento, serão destinados 10 mil vagas para este grupo prioritário.

A expectativa é que na próxima quarta-feira (5/5), inicie o agendamento das pessoas com comorbidades na faixa etária de 59 a 55 anos. Para essa etapa serão reservadas 60 mil doses. A nova remessa de imunizantes também irá permitir o retorno da vacinação dos profissionais da saúde a partir desta terça-feira (4/5). Serão 10 mil doses destinadas aos trabalhadores cadastrados através dos conselhos profissionais e que não atingiram a cobertura total de vacinação.

Os conselhos de medicina, enfermagem, biologia, técnicos em radiologia, trabalhadores de laboratório e DF Legal estão com índices de vacinados abaixo de 40%. Quem perder o agendamento, será necessário aguardar um novo ciclo de agendamento, pois o CPF ficará bloqueado.