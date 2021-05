Faixas exclusivas da EPTG e EPNB são liberadas nesta segunda (3/5)

JM Jéssica Moura

(crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

Na tentativa desafogar o trânsito no Distrito Federal na manhã desta segunda-feira (3/5), o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) liberou a circulação de carros de passeio nas faixas exclusivas para ônibus e táxis da EPTG e da EPNB.

O trânsito se complicou nessa manhã não só por causa dos acidentes, mas com o aumento do volume de veículos nas ruas com a deflagração da greve dos rodoviários. Nenhum ônibus deixou as garagens nesta manhã. A categoria reclama por vacinação contra a covid-19 para motoristas e cobradores.

O movimento se soma à paralisação dos metroviários, que operam com 80% da capacidade do Metrô depois de uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST). A greve já dura mais de uma semana e ainda não houve acordo.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), houve acidentes na BR 020, em Sobradinho, envolvendo dois veículos. Há ainda outra colisão na EPTG na altura do km 6. Por lá, o fluxo já foi liberado.