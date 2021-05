Três regiões administrativas ficam sem energia nesta segunda (3/5)

CB Correio Braziliense

Nesta segunda-feira (3/5), três regiões administrativas passarão por manutenção na rede elétrica: Planaltina, Park Way e Samambaia. Para que os serviços sejam feitos com segurança, alguns pontos dessas cidades ficarão, temporariamente, sem energia.

Em Planaltina, a suspensão ocorrerá das 8h40 às 14h, para que as equipes façam a poda de árvores que possam comprometer o bom funcionamento da rede elétrica no local. Dessa forma, o Núcleo Rural Pipirica II, chácaras 2, 3, 14, 21, 25, 309 e 317, ficará sem energia, bem como o Estância Pipirica II, chácaras Cosme e Damião, Ki Sítio, Vereda, Boa Esperança, Nova Vida, Vaquejada, Nice, Toca do Lobo, Vivenda da Palmeira, Nova Vida, Pedra Branca, Conquista, Bom Retiro, Olho d’Água, Gotas de Cristal, Alvorada, 11, 11-A, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 43, 43-A, 43-B, 44, 45, 58/60, 81, 122, 123, 125, 127, 129, 136, 145, 154, 162, 163, 170, 172, 174, 309, 313, 316, 317 e Escola Classe Estância Pipirica.

Também ficará sem eletricidade, no horário programado, o Núcleo Rural Taquara, nas chácaras São Benedito, Cristo Rei, São José, Sharon, dos Neres, Sonho Meu, Santa Maria, Sítio Bom Sucesso, Fazenda Buriti e 1/2/4.

No Park Way, haverá a instalação de um transformador. A operação afetará o fornecimento de energia, das 8h40 às 13h30, o SMPW, Quadra 17, Conjunto 6, lotes de 1 a 5, e Conjunto 7, lotes de 1 a 4.

Em Samambaia, o serviço prestado será o de manutenção preventiva com poda de árvores, tornando necessário desligar a energia do Núcleo Rural Buriti Tição: Fazenda Luzia e Fazenda Jardim, na BR-060, das 8h40 às 14h.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede voltará a ser energizada, sem aviso prévio, reduzindo, assim, o tempo que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.