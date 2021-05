Segunda (3/5) é de sol e frio no DF; temperatura máxima será de 26ºC

JM Jéssica Moura

Temperatura chegou a 11ºC no DF na madrugada desta segunda - (crédito: Ed Alves/CB)

A segunda-feira (3/5) amanheceu gelada no Distrito Federal: durante a madrugada, os termômetros marcaram 11°C. Contudo, como há sol e poucas nuvens no céu, o tempo vai esquentar ao longo do dia: a temperatura máxima pode chegar a 26°C. Por isso, quem precisar sair de casa deve estar preparado para a amplitude térmica.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao contrário da semana passada, a primeira semana de maio deve ser sem chuvas. A umidade está em queda na região: vai oscilar de 95% a 30%.

"Estamos no período de transição: muitas vezes ocorrem dias com cara de inverno, e em outros, de verão", pondera o meteorologista Mamedes Melo. Com isso, nos próximos dias, apesar do frio, deve fazer calor nas tardes do DF. O inverno mesmo só vai chegar em 21 de junho.

Enquanto isso, com as temperaturas em queda entre o fim da tarde e a noite, é preciso reforçar os cuidados para evitar as doenças sazonais relacionadas ao frio, como as infecções respiratórias.