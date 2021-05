Debate on-line aborda o futuro da educação e da saúde no DF

CB Correio Braziliense

Nesta segunda-feira (3/5), a Fundação Astrojildo Pereira (FAP) promove o quinto evento do circuito de debates do Seminário Brasília Cidadania. O encontro desta noite vai abordar o futuro das políticas de educação e saúde no Distrito Federal.

A discussão será transmitida pela plataforma Zoom, às 19h, e está aberta à participação do público em geral. O evento também será reproduzido nas redes sociais da fundação e no canal da entidade no Youtube.

O palestrante será o ex-secretário de Educação do DF e sócio do movimento Todos Pela Educação, Rafael Parente. Ex-senador e ex-reitor da Universidade de Brasília (UnB), Cristovam Buarque fará o contraponto à fala de Parente. O debate será mediado por Lucília Garcez, escritora e doutora em linguística aplicada ao ensino da Língua Portuguesa.