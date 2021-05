PCDF encerra festa clandestina regada a drogas e prende 3 por tráfico

DD Darcianne Diogo

A polícia apreendeu entorpecentes e o material utilizado para vendê-lo - (crédito: PCDF/Divulgação)

Policiais civis da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte) encerraram, nesta segunda-feira (3/5), uma festa clandestina regada a álcool e drogas em uma casa na Quadra 5 do Varjão. Sete pessoas estavam no local e, segundo a PCDF, terão as condutas analisadas por descumprirem as regras sanitárias impostas pelo governo para conter a disseminação da covid-19. Além disso, três homens, de 18, 18 e 43 anos, foram presos por tráfico de drogas.

O local já era monitorado pela polícia em decorrência das inúmeras denúncias de comercialização de drogas. Em 16 de março, a mesma residência foi alvo da primeira fase da operação Sodoma, na qual os investigadores constataram que o imóvel funcionava como boca de fumo. No dia, ocorria uma festa em um dos cômodos e um jovem de 19 anos acabou detido por tráfico de drogas.

De acordo com a apuração policial, os suspeitos utilizavam um cachorro da raça Pitbull para fazer a segurança da casa, de modo a dificultar a ação da policial. Nesta sexta-feira (3/5), a equipe apreendeu inúmeras porções de crack, maconha, dinheiro e uma balança digital para pesar os entorpecentes.

O trio foi indiciado por tráfico de drogas e, caso os suspeitos sejam condenados, estarão sujeitos a uma pena de 5 a 15 anos de prisão. Um usuário de drogas que estava no local foi encaminhado à delegacia e autuado por porte de droga para consumo pessoal.