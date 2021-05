Eixo capital

Ad Alexandre de Paula

Flexibilização arriscada

Ao aumentar o horário de funcionamento do comércio e reduzir a extensão do toque de recolher, o governador Ibaneis Rocha (MDB) atendeu ao clamor do setor produtivo, sobretudo de bares e restaurantes. A medida repercutiu bem para o governador entre os empresários. Por outro lado, é um risco. Epidemiologistas e infectologistas avaliam que o cenário ainda é grave, e o relaxamento das regras pode facilitar a disseminação do vírus. Abril foi o mês mais mortal da pandemia no DF.

DF acertou

Em muitos estados, a situação ficou complicada em relação à segunda dose da CoronaVac. Com a falta de novos imunizantes, há risco de precisar recomeçar o processo em pessoas já vacinadas. Saiu na frente quem guardou doses para a segunda etapa, caso do DF. Ainda assim, ontem, postos, como o da 612 Sul, registraram falta de CoronaVac.

Terceira via

Apesar de haver uma tentativa de construção de candidatura única na oposição para a eleição da OAB-DF, o advogado Guilherme Campelo planeja lançar-se paralelamente. Quer representar a terceira via e descolar-se dos grupos mais tradicionais da ordem.

CPI do Feminicídio

O relatório final da CPI do Feminicídio foi apresentado ontem pelo deputado Fábio Felix (PSol). Foram 72 recomendações para os órgãos de proteção, entre elas a criação de um observatório do feminicídio e a realização de pesquisas anuais sobre o crime no DF.

Quimioterapia

Uma nova farmácia de manipulação de remédios usados para quimioterapia deve ser inaugurada nesta semana no Hospital de Base. Atualmente, o serviço é feito apenas no Hospital Regional de Taguatinga (HRT). O acréscimo deve fazer com que o atendimento aos pacientes com câncer que precisam desse tipo de tratamento seja ampliado e mais rápido.

Desgaste

Greves no transporte público sempre prejudicam a imagem do governo. Em uma pandemia, o efeito é mais grave. Ontem, a paralisação dos rodoviários, que pedem inclusão da categoria no grupo das vacinas, impôs dificuldades para quem precisa usar o transporte público, ainda mais com a greve dos metroviários em vigor. A oposição usou o problema para criticar o GDF.

Informações

O Tribunal de Contas do DF lança hoje uma ferramenta para que a população acompanhe o andamento da vacinação contra covid-19 no DF. Por meio da plataforma será possível saber desde a quantidade de pessoas vacinadas até detalhes de qual a origem do paciente e a marca de imunizante utilizada. A novidade aumentará a transparência no processo local.

Só papos

“O Congresso (de El Salvador) destituiu todos os ministros da suprema corte por interferirem no Executivo, tudo constitucional. Juízes julgam casos, se quiserem ditar políticas que saiam às ruas para se elegerem.”

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), deputado federal



“Muito grave o comentário do deputado Eduardo Bolsonaro.”

Rodrigo Maia (DEM-RJ), deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados