Fim da paralisação dos rodoviários

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Motorista e cobradores do sistema de transporte público do Distrito Federal paralisaram 100% da frota durante todo dia de ontem. O ato reivindicou a imunização contra a covid-19 do grupo. Em nota pública, o Sindicato dos Rodoviários do DF (Sittrater) ressaltou que a totalidade dos trabalhadores aderiram, e nenhum veículo saiu das garagens. De acordo com a entidade, hoje, os ônibus voltam a circular normalmente às 4h50 da manhã. “Não há nenhum novo ato programado, mas não está descartado que ocorra. Isso vai depender da posição do GDF (Governo do Distrito Federal)”, informou. Durante a semana, a diretoria do Sittrater vai se reunir novamente para analisar se há a necessidade de novas paralisações. Também por meio de nota oficial, a Secretaria de Saúde reconheceu a importância da vacinação dos rodoviários, mas esclareceu que segue o Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. “A pasta seguirá trabalhando para que os grupos de maior risco e os setores estratégicos da sociedade sejam imunizados o mais rápido possível, mas depende da produção e do envio de novas doses de vacina”, ressaltou.