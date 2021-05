Correio no Maio Amarelo

CB Correio Braziliense

O Detran-DF realizou, ontem, uma live de lançamento para a campanha Maio Amarelo de 2021, que tem o slogan Respeito e responsabilidade: Pratique no trânsito. Esta é a 8ª edição do projeto em busca de um trânsito humanizado e seguro. A transmissão aconteceu, no canal do órgão no YouTube, com a presença do diretor de relações institucionais do Observatório Nacional de Segurança Viária, Francisco Garonce, da jornalista do Correio Braziliense Adriana Bernardes, e do diretor-geral do Detran-DF, Zélio Maia.