Cunhados são presos ao serem flagrados vendendo drogas na frente de casa no DF

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

Dois jovens, de 19 e 25 anos, foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) após serem flagrados traficando drogas na frente de casa, na QNN 23 de Ceilândia, no fim da tarde desta segunda-feira (3/5). Segundo as investigações, os dois são cunhados e moram no mesmo imóvel.

Por sete dias, policiais civis da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) passaram a monitorar a dupla. “Hoje (segunda-feira), conseguimos flagrar o momento exato em que os autores estavam na frente de casa negociando entorpecentes”, detalhou o delegado-adjunto da unidade policial, Thiago Peralva.

Durante a abordagem, os investigadores encontraram uma porção de crack na gaveta de um dos cômodos, duas balanças de precisão e material para embalar a droga.

Os autuados responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para fins de tráfico. Se condenados, poderão pegar de 5 a 15 anos de prisão pelo tráfico e de 3 a 10 anos por associação para o tráfico. Os presos foram encaminhados para a carceragem da PCDF, onde aguardarão audiência de custódia.