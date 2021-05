Mais 829 casos confirmados

CB Correio Braziliense

» LUANA PATRIOLINO

Com 28 novas mortes registradas no Distrito Federal, a média móvel de óbitos caiu pela metade ontem. O cálculo que revela a tendência de evolução ou retrocedência da doença ficou em 33 — redução de 48% na comparação com o verificado 14 dias antes. A Secretaria de Saúde (SES-DF) confirmou, ainda, a infecção de mais 829 pessoas. Com isso, a média móvel de casos ficou em 983 — queda de 12,3% em relação a duas semanas atrás.

Enquanto isso, a taxa de ocupação dos leitos em unidades de terapia intensiva (UTIs) para adultos, crianças e neonatais fechou o dia em 89,72%. O dado é do painel InfoSaúde, da SES-DF, cuja última atualização ocorreu às 18h26 de ontem. Os números mostraram que havia 47 leitos vagos na capital federal, considerados aqueles com e sem suporte para hemodiálise, dos quais sete eram para recém-nascidos e 40 para adultos.

O total de vagas em UTI para pacientes com covid-19 é de 482, divididos entre hospitais das redes pública e particular do DF. Dessa quantidade, 410 estavam ocupados, 17 aguardavam liberação e oito estavam bloqueados para manutenção. O sistema de informação da Saúde indicava, ainda, a ocupação de 358 leitos por pacientes do Distrito Federal, 29 eram de Goiás e 23 não tinham endereço informado.