(crédito: Nelson Almeida/AFP)

As agências do trabalhador oferecem, nesta terça-feira (4/5), 305 vagas de emprego. São oportunidades para estagiários (8), microempreendedores individuais (5), pessoas com deficiência – PcD (3) e outros profissionais que buscam recolocação profissional.

Há quatro vagas para gerente comercial, com a remuneração mais alta do dia – R$ 2,7 mil, mais benefícios.

Comerciantes procuram 55 vendedores pracistas, com salários que variam de R$ 1,1 mil a R$ 1.265, mais benefícios. Além disso, há quatro vagas para gerente comercial, com a remuneração mais alta do dia – R$ 2,7 mil, mais benefícios.

Em seguida, vêm as oportunidades para produtores culturais e professores de economia, prática de ensino e prática de ensino voltada para o turismo, com 20 ofertas para cada área.

A tabela divulgada pela Secretaria de Trabalho também traz oportunidades para estagiários. São oito vagas para quem deseja trabalhar como assistente administrativo, auxiliar de prótese dentária, avaliador físico, chefe de cozinha, engenharia de sistemas de computação, estatística e matemática.

Nesses casos, as remunerações são por hora trabalhada e todos os candidatos devem ter curso superior ou tecnólogo incompleto.

Candidatos

Os candidatos devem ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Secretaria de Trabalho reforça que há atendimento remoto para todos os cidadãos, em especial às pessoas do grupo de risco, não havendo a necessidade de atendimento presencial. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209-1135.

Empreendedores que desejam buscar profissionais podem utilizar os serviços das agências. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Basta acessar o site da Secretaria de Trabalho e preencher o formulário na aba “empregador”.

*Com informações da Agência Brasília