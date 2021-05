Quatro regiões do DF ficam sem água nesta quinta-feira (6/5)

PM Pedro Marra

Caesb fará manutenção para melhorar as condições do sistema de abastecimento de água das regiões - (crédito: Lula Lopes/Esp. CB/D.A Press)

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) fará, na próxima quinta-feira (6/5), uma manutenção corretiva para melhorar as condições do sistema de abastecimento de água de Brasília, Guará, Cruzeiro e Sudoeste.

Para a execução do serviço na quinta, o fornecimento de água será suspenso das 7h às 23h50, nas seguintes localidades:

Brasília

SGO; SIG; SAAN; SMU; RCGD; SMAN; SOFN; SPS; SAM (Setor de Administração Municipal), incluindo TCB, SLU, TCDF, MPDFT e Palácio do Buriti); Centro de Convenções Ulysses Guimarães; Torre de TV; SGAS 901 a 908; SHCGS 702 a 708; CLS 702 a 708; Parque da Cidade; IML; Rodoferroviária; SPO e STS.

Guará

Guará I e II; Cidade Estrutural (S. Leste, S. Norte, Qd. 02 a 04, S. Central, SCVS leste, e área especial); SINF (Setor de Inflamáveis); STRC; S. H. Lúcio Costa; SOFS; Setor Park Sul, inclusive Park Shopping; SGCV; SMAS; SQB; QELC; CAAC (Colônia Agrícola Águas Claras) e CABS (Colônia Agrícola Bernardo Sayão) e Colônia Agrícola IAPI.

Cruzeiro

Cruzeiro Novo, SRI e Octogonal, menos Cruzeiro Velho e HFA.

Sudoeste

Todo setor.

Dicas para consumo racional de água

A Caesb sugere que a população faça uso consciente de água até o retorno dos serviços. A Companhia pede a compreensão da comunidade e ressalta o cuidado que todos devem ter ao utilizar a água, pois o volume de água consumido individualmente por cada morador impacta diretamente no abastecimento a todos.

Dicas para colocar em prática neste momento

• Mantenha as torneiras fechadas para evitar desperdício, quando a água retornar.

• Evite lavar roupas.

• Não lave o carro.

• O jardim pode esperar a rega.

• Esqueça a mangueira. Varra a calçada.

Caixa d´água

A Caesb informa, ainda, que toda unidade usuária deve contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução nº 14 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico (Adasa), de 27 de outubro de 2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal. Com essa reserva, os usuários são menos afetados com a interrupção no fornecimento de água.

A resolução da Adasa reforça ainda que o usuário é responsável pela limpeza e desinfecção da instalação predial de água e do reservatório predial antes da ligação definitiva de água e, posteriormente, pela limpeza e desinfecção semestral do reservatório.

Para a aquisição de uma caixa d’água adequada ao imóvel, os usuários podem se orientar na hora da compra seguindo uma conta simples. Em média, cada pessoa consome 100 litros de água por dia. Logo, sabendo quantas pessoas há no imóvel, é só multiplicar por 100 litros. Por exemplo, um reservatório de 500 litros é suficiente para abastecer uma família de cinco pessoas num período de 24 horas.



*Com informações da Caesb