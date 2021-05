Eixo capital

Ad Alexandre de Paula



DF aplicou duas doses em 27,7 mil pessoas de fora



Das 188.147 pessoas que receberam as duas doses da vacina contra covid no Distrito Federal, 27.787 moram em outros estados, segundo dados do Tribunal de Contas do DF. Além disso, há 1.692 que se enquadram com origem não declarada ou estrangeiros. Goiás e Minas Gerais são os que mais tiveram vacinados na capital federal, com 13.600 e 3.245, respectivamente. A situação incomoda o GDF, que, na prática, não pode fazer muita coisa para impedir, pois o sistema de saúde pública é universal.

Manutenção

O Ministério Público Federal se manifestou a favor da manutenção da condenação do senador cassado Luiz Estevão por peculato e estelionato no caso do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo. A defesa do empresário tenta anular, no Supremo Tribunal Federal (STF), as penas pelos dois crimes. Na avaliação do MPF, a condenação está devidamente fundamentada e não deve ser alterada.

Bem cotado

Nos bastidores, é dado como certo que o ex-governador Rodrigo Rollemberg (PSB) volte ao jogo político em 2022. Entretanto, não deve disputar o Palácio do Buriti. Aliados acreditam que ele possa disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. A avaliação é de que, nesse caso, a vitória seria praticamente certa. Uma definição mais clara, porém, deve demorar um pouco mais.

Astrazeneca

A resistência à vacina Astrazeneca continua sendo um problema no Distrito Federal. Embalados por fake news e por informações alarmistas, muita gente deixou de se vacinar com medo dos efeitos colaterais do imunizante. A procura das pessoas com 60 e 61 anos pela vacinação ficou abaixo da expectativa até agora. Uma das razões, na avaliação do governo local,

é essa.



Parecer

Relatório da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa deu parecer negativo ao recurso que tenta reverter a inadmissibilidade da CPI da Pandemia na Casa. A avaliação do relator, deputado José Gomes (sem partido), é de que não há fato determinado. O recurso será votado em plenário. O autor do requerimento da CPI é o deputado Leandro Grass (Rede).

Vista

O ministro Dias Toffoli pediu vista no julgamento de habeas corpus impetrado pela defesa do ex-governador José Roberto Arruda para questionar a condenação do político por falsidade ideológica no âmbito da Operação Caixa de Pandora. A defesa dele alega que o princípio da presunção da inocência foi violado na decisão em segunda instância. “Continuamos insistindo na nossa tese de que o caso não deveria ser julgado senão junto com o processo geral em primeira instância”, disse o advogado Nélio Machado, que representa o ex-governador. Quatro, dos cinco ministros da primeira turma, votaram contra o recurso, mas Toffoli, o último a dar posição, pediu vista. Não há data para decisão final.

Desafio da escada

Secretários do GDF têm se desafiado a usar escadas em vez de elevador no Palácio do Buriti. Ontem, o chefe da pasta de Economia local, André Clemente, subiu do segundo ao oitavo andar e convidou os secretários de Desenvolvimento Econômico, José Eduardo Pereira Filho, e de Turismo, Vanessa Mendonça, a fazer o mesmo. A iniciativa faz parte das ações da Subsecretaria de Qualidade de Vida, voltada para os cuidados com os servidores.

Novo desembargador

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) elegeu ontem novo desembargador. Luís Gustavo de Oliveira, que atuava como juiz substituto de segundo grau, assume a vaga do desembargador George Lopes Leite, que morreu por complicações da covid-19. Oliveira era o primeiro na lista de antiguidade.

Só papos

“Enquanto (na Venezuela) a população come lixo e ratos, o ditador e sua elite vivem como reis. A verdadeira materialização do comunismo.”

Carla Zambelli (PSL-SP), deputada federal



“Deus do céu! Fico impressionada com as atitudes de certos bolsonaristas! Parecem viver noutro mundo! Falar de comunismo, onde? Sabem o que é?”

Arlete Sampaio (PT),

deputada distrital