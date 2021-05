Nova linha de ônibus do Itapoã Parque começa a circular nesta quarta (5/5)

CB Correio Braziliense

A partir desta quarta-feira (5/5), começa a circular a linha 784.3, que fará o trajeto de ida e volta entre o Terminal Rodoviário do Paranoá e o balão de acesso da DF-440, no Itapoã Parque. Serão três horários no início da manhã e quatro no final da tarde. Os principais beneficiados, neste início de operação, serão os trabalhadores da obra do condomínio Itapoã Parque. Confira abaixo os horários completos.



A linha vai operar de segunda a sexta-feira. Os ônibus do período da manhã começam a circular a partir das 6h. Serão três viagens com intervalos de 20 minutos. Já no período da tarde serão quatro viagens, sendo a primeira às 17h, também com 20 minutos de intervalo.

Terminal

Em fevereiro, a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob) assinou contrato para a construção do Terminal Rodoviário do Itapoã. A Construteq Construções Terraplanagem e Equipamentos venceu o processo licitatório e será responsável pelas obras, com custo de R$ 3.180.171,13.

O início das obras está previsto para o início deste semestre, na quadra 203, ao lado da garagem de ônibus, que, atualmente, é utilizada pela concessionária que atende o local. Este será o primeiro terminal da cidade. A previsão é que a obra dure 630 dias a partir do início dos trabalhos e gere 50 empregos diretos e 25 indiretos.

Horários da linha do Itapoã Parque: