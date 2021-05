Juliette consagra favoritismo

RN Ronayre Nunes JG Jéssica Gotlib

Com 90,15% dos votos, Juliette Freire, 31 anos, é a mais nova milionária do país. A advogada e maquiadora venceu a 21ª edição do reality show Big Brother Brasil, da Rede Globo, nesta madrugada. Até então anônima, Juliette derrotou na grande final a influencer Camilla de Lucas (2º lugar, com 5,23%) e o cantor e ator Fiuk (3º lugar, com 4,62%) na preferência pelo público. Ao longo dos 100 dias de programa, a uma paraibana de Campina Grande roubou a cena e tirou o prêmio de grandes estrelas nacionais que prometiam ir longe no jogo, como a atriz Carla Diaz e a rapper Karol Conká.

Além da vitória de Juliette, a última noite do reality foi dedicada essencialmente aos grandes momentos do BBB21 (que os três finalistas assistiram ao vivo) e a apresentação de ex-brothers e sisters, como Pocah, Rodolffo, Karol Conká e Projota. Diferentemente da última edição, em que o apresentador não tocou na ganhadora Thelma Assis, devido à pandemia de covid-19, desta vez, Tiago Leifert avisou que tinha sido testado para a doença antes de abraçar Juliette, Camilla e Fiuk. No segundo bloco, o programa comunicou aos três sobre a morte de Paulo Gustavo: “A gente gostaria de dedicar o programa de hoje para a família e para os fãs de Paulo Gustavo”, declarou Leifert.

Muito emocionada, Juliette gritou “Mãe eu sou você!” e mandou um recado para o público: “Acreditem nas pessoas, acreditem em vocês, não desistam nunca. Acreditem sempre”.

Histórico

Não é segredo para ninguém que a primeira semana é uma das mais delicadas do programa. Sem a chance de serem conhecidos, os participantes têm de lutar pela atenção do público e pela compaixão dos colegas. Juliette foi uma das que começaram o reality imunes, graças a escolha popular. Foi o suficiente para respirar um pouco antes do turbilhão de confusões que chegaria.

Um dos primeiros “problemas” que Juliette enfrentou no reality teve nome e sobrenome: Karol Conká. Enquanto a artista sentiu ciúmes da paraibana com relação ao “crush” Arcrebiano, Juliette se tornou um alvo da rapper e aliados — como o Projota e Nego Di.

Sentindo-se afastada do restante da casa, Juliette se aproximou de Lucas Penteado, outro participante rejeitado entre os colegas de competição. Juntos, os dois ganharam o apoio do público e de Gil e Sarah. Penteado pediu para sair da casa, e formou-se um importante vínculo entre Juliette, Gil e Sarah. “Sozinhos” contra a casa, os três ganharam popularidade por algumas semanas como o G3, mas a aliança não durou muito.

Quase no meio da edição, Sarah se aproximou dos sertanejos Rodolffo e Caio. Junto com a brasiliense, Gil se aliou ao trio, e Juliette acabou excluída. Foi a vez de Viih Tube entrar em cena. No entanto, os fãs de Juliette viam uma amizade unilateral por parte da paraibana na reta final do reality.

Redes sociais e memes

Um dos grandes trunfos de Juliette foi movimento que a advogada conseguiu nas redes sociais fora da casa. Tornando-se um fenômeno, principalmente no Instagram, os cactos (como são chamados os fãs da paraibana) quebraram recordes de participantes já famosas e transformaram Juliette em um sucesso de marketing. Até o começo do programa, ontem, a sister bateu a marca de 23,8 milhões de seguidores, a mais popular da edição.

Outra grande virtude da paraibana é a personalidade extrovertida e, como a própria Juliette definiu, “tagarela”. Seja brincando com os outros participantes ou mesmo “casando” de mentirinha com Fiuk, Juliette protagonizou inúmeros memes, e como consequência ganhou a afeição nas redes sociais.



Confira a lista de participantes do BBB2

Do pódio à primeira eliminada pelo público



1ª Juliette — campeã

2º Camilla — vice-campeã

3º Fiuk — terceiro colocado

4º Gil — eliminado em 2 de maio

5ª Pocah — eliminada em

29 de abril

6º Arthur — eliminado em

27 de abril

7ª Viih Tube — eliminada em

25 de abril

8º João Luiz — eliminado em

22 de abril

9º Caio — eliminado em

20 de abril

10ª Thaís — eliminada em

13 de abril

11º Rodolffo — eliminado em

7 de abril

12ª Sarah — eliminada em

31 de março

13ª Carla Diaz — eliminada em

24 de março

14º Projota — eliminado em

16 de março

15ª Lumena — eliminada em

2 de março

16ª Karol Conká — eliminada em 23 de fevereiro

17º Nego Di — eliminado em

16 de fevereiro

18º Arcrebiano — eliminado em

9 de fevereiro

19ª Kerline — eliminada em

2 de fevereiro

* Lucas Penteado pediu para deixar o programa no dia 7 de fevereiro.