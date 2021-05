Bebê recém-nascido é resgatado em papa-lixo no Sol Nascente

JM Jéssica Moura

Criança ainda tinha o cordão umbilical preso ao corpo - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um bebê recém-nascido foi resgatado na manhã desta quarta-feira (5/5) de dentro de um contêiner de lixo no Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia.

Por volta das 7h55, um catador de materiais recicláveis escutou um choro de criança que parecia vir de dentro do papa-lixo. Ao se aproximar da caçamba, ele encontrou a criança. Diante da comoção, um bombeiro que mora na região foi chamado para socorrer o bebê.

O militar acionou reforços do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e três militares foram ao local ajudar no atendimento. A menina ainda tinha o cordão umbilical preso ao corpo.

A criança foi acolhida e encaminhada ao Hospital Regional da Ceilândia (HRC) para ser cuidada pela equipe médica de plantão. A Polícia Civil vai investigar o caso de abandono da bebê. O crime de abandono está descrito no artigo 134 do Código Penal.

Entrega voluntária

Nos casos em que a mãe não quer, ou não pode, ficar com o bebê, é possível procurar a Vara da Infância e da Juventude (VIJ) para entregar a criança de maneira voluntária à adoção. A medida está prevista na lei e é uma alternativa ao abandono dos bebês.

Para tanto, as grávidas e mães podem procurar a Vara da Infância e da Juventude (VIJ), onde são atendidas por uma equipe de psicólogos, assistentes sociais e pedagogos, que as acolhe e orienta sobre os próximos passos. Todo o processo é sigiloso para resguardar a mãe. Também é possível fazer contato pelo telefone 3103-3313 ou 992727849.