Nação BRB chega a 500 mil contas abertas no mundo

PM Pedro Marra

(crédito: Bárbara Cabral/Esp. CB/D.A Press)

O Banco de Brasília (BRB) anunciou, nesta quarta-feira (5/5), que o banco digital Nação BRB FLA, em parceria com o Flamengo, bateu a marca de 500 mil contas abertas. O serviço está presente em 4.389 municípios brasileiros, nas cinco regiões do país, e em 39 países, distribuídos por todos os continentes. Mais de 200 mil das 500 mil contas do banco digital foram abertas por mulheres.

“O Nação BRB FLA já se posiciona como um banco digital completo. Oferece um portfólio robusto de produtos e serviços financeiros, de cartão de crédito a investimento, e experiências únicas aos clientes. Estamos felizes com o resultado conquistado até aqui e o potencial de crescimento desenhado”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

A marca também foi comemorada por Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo. “A maior torcida do mundo continua dando um show. Há menos de 15 dias, tínhamos atingido 400 mil contas e hoje chegamos a impressionante marca de 500 mil novas contas abertas. Nosso muito obrigado à Nação Rubro Negra, que continua apoiando forte o Flamengo e aproveitando, cada vez mais, os serviços de alta qualidade oferecido pelo Banco Nação/BRB”, afirmou o dirigente rubro-negro.

O Nação BRB FLA disponibiliza aos clientes um portfólio completo. Entre os produtos e serviços destinados aos correntistas, destaque para seis diferentes tipos de cartões de crédito, seguros e até uma plataforma de investimento exclusiva, além de Home Broker para operar diretamente no mercado de ações.

Um diferencial a mais para os clientes é a plataforma de relacionamento + Mengão para resgate e troca de pontos adquiridos por produtos e serviços. O Nação BRB FLA também oferece um seguro para acidentes pessoais com descontos em medicamentos e orientação médica por videochamada 24h por dia, cheque especial e crédito pessoal, Pix, e acesso à sala BRB Vip Club no aeroporto de Brasília.

Serviços tradicionais como saques gratuitos e ilimitados nos caixas eletrônicos de autoatendimento BRB e na Rede Compartilhada Banco24hHoras também estão disponíveis aos clientes do banco rubro-negro. Informações sobre o Nação BRB FLA podem ser obtidas no site nas redes sociais e pela central 4000-1915 ou 0800 001 4090.

*Com informações do BRB