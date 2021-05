DCE da UnB lança campanha para ajudar Livraria do Chico

PM Pedro Marra

Francisco, 54 anos, é proprietário da Livraria do Chico desde 1989

A crise da pandemia de covid-19 tem afetado economicamente muitos comércios, lojas como a Livraria do Chico, espaço conhecido na Ala Norte do Câmpus Darcy Ribeiro, da Universidade de Brasília (UnB). Como as aulas presenciais na instituição estão suspensas, o Diretório Central dos Estudantes (DCE) abriu uma campanha para ajudar a loja de Francisco Joaquim de Carvalho a vender as obras e fazer cópias.

Em nota publicada nas redes sociais, o DCE explica que as pessoas podem fazer cópias e impressões a R$ 0,15 com o Artur. “São cópias e impressões de qualidade, e tem uma promoção: maior quantidade de impressões com desconto! A entrada é pelo ICC Norte”, diz o comunicado.

Para ajudar o livreiro Chiquinho, é possível comprar um vale-livro. Para isso, basta transferir um valor para a conta dele e mandar o comprovante para a filha, Bruna, pelo telefone: 9 8662-2701. “Quando tudo se normalizar (com o fim da pandemia), você pega o livro ou os livros com nosso amigo Chiquinho”, explica o Diretório.

“Sabemos o quanto as vidas de cada um dos nossos colegas, assim como as nossas próprias vidas, mudaram com o início da pandemia que dura até hoje. Há mais de um ano que a maioria de nós não pisa em nenhum dos quatro campi da Universidade de Brasília e, com isso, figuras importantes para o nosso dia-a-dia e que necessitavam do movimento humano na UnB para terem sua renda mensal foram afetadas de maneira muito negativa. Por isso, precisamos nos solidarizar com Artur e Chiquinho, pessoas que estão há anos presentes nas nossas vidas universitárias e que foram vítimas da imensa crise advinda da pandemia”, solidarizou-se o DCE.

“Sabemos bem que essa confiança sempre foi a base do nosso livreiro e precisamos reforçá-la nesse momento de dificuldade.”

