VÍDEO: Após explosão de gás em Taguatinga, homem tem 35% do corpo queimado

AI Ana Isabel Mansur

Segundo o CBMDF, a vítima foi encaminhada para atendimento hospitalar consciente, desorientada e estável - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Na manhã desta quarta-feira (5/5), por volta de 11h50, uma explosão de gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha, deixou um homem com 35% do corpo atingido por queimaduras de 2º grau. O acidente ocorreu na Avenida Sandu Norte, na altura da QNC 1, próximo ao 2° Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), em Taguatinga.

A vítima, identificada apenas como Wesley, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) no local e transportada ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran). De acordo com os bombeiros, Wesley realizava manutenção em uma tubulação da rede de gás de um condomínio residencial no momento da explosão. A estrutura predial não sofreu nenhuma avaria. O homem foi atingido nos braços e na parte anterior do tórax. Segundo o CBMDF, Wesley foi encaminhado para atendimento hospitalar consciente, desorientado e estável.

Cuidados

Para evitar acidentes envolvendo gás de cozinha, os bombeiros recomendam que, "sempre que alguém for executar serviços em equipamentos envolvendo produtos inflamáveis, a primeira observação a se fazer é se existe vazamentos. Segundo, se existe algum equipamento que seja capaz de produzir centelhas que possam dar início a um incêndio ou explosão", orientam.

Além disso, segundo o CBMDF, o profissional deve usar sempre os equipamentos de proteção individual e providenciar que o local de trabalho esteja sempre arejado.

Veja cenas do atendimento dos bombeiros à vítima.