Com admissão até outubro, BRB convocará mais 200 aprovados em concurso

LP Luana Patriolino

Na sexta-feira (7/5), o Banco de Brasília (BRB) vai publicar a convocação dos novos escriturários aprovados no concurso público de 2019. A convocação vai sair no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Até outubro, serão chamadas 200 pessoas, distribuídas em quatro blocos de 50, cada. As admissões estão previstas para os meses de julho, agosto, setembro e outubro.

O cargo de escriturário é de nível médio e a remuneração é de R$ 3.392,50, com carga horária de 30 horas semanais. Somados aos 298 convocados até o momento, o número de pessoas chamadas para o BRB desde o início das convocações, no ano passado, chegará a 500 pessoas (416 escriturários, 64 analistas de TI, um engenheiro do trabalho, três médicos do trabalho e 16 advogados).

Os convocados serão submetidos aos exames previstos em edital, sob responsabilidade do BRB. Eles deverão apresentar a documentação solicitada no prazo estipulado. Cumpridas as etapas de avaliação médica e de entrega de documentos, os aprovados devem passar pelo processo de integração digital por causa da pandemia da covid-19.