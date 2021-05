Homem é preso após agredir e ameaçar mulher dentro do carro, no Lago Norte

DD Darcianne Diogo

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na tarde desta quarta-feira (5/5), após agredir e ameaçar a companheira, 39, na CA 5 do Lago Norte. Investigadores da 9ª Delegacia de Polícia foram acionados por pessoas que presenciaram a cena de violência.

As testemunhas relataram que o homem agrediu a mulher fisicamente dentro de um carro, dando tapas e puxões de cabelo na vítima. O autor também teria a ameaçado e xingado. Ao chegarem no endereço, os policiais prenderam o rapaz. Segundo as investigações, o casal reside no Setor QNL de Taguatinga e está em processo de separação.

Na delegacia, ele foi autuado pelos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça e encaminhado em seguida à carceragem da Polícia Civil, onde aguardará audiência de custódia. A mulher decidiu não requisitar medidas protetivas.

Violência contra a mulher

O Correio mostrou no sábado (1º/5), em reportagem, que a cada hora, ao menos duas mulheres são vítimas de violência doméstica no Distrito Federal. Entre janeiro e março deste ano, 3.953 pessoas do sexo feminino foram agredidas psicologicamente, fisicamente ou sexualmente, o equivalente a 43 mulheres por dia, segundo estudo divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF).

Em 96,4% dos casos, as agressões ocorreram dentro de casa. Especialistas acreditam que as medidas protetivas ainda são a melhor maneira de trazer segurança nessas situações, mas alertam para os problemas na condução do processo.

Com base no levantamento da SSP-DF, no primeiro trimestre desse ano, foram registradas 3.777 ocorrências contra violência doméstica nas delegacias do DF, sendo que em 176 delas havia mais de uma pessoa na ocorrência, como mãe e filha, por exemplo, totalizando 3.953 vítimas. Apesar dos números expressivos, o monitoramento da Secretaria de Segurança mostra uma redução nesses casos entre janeiro e março de 2020, em que houve registro de 4.158 crimes dessa natureza, uma queda de 9%.