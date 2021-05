Capital S/A

SS Samanta Sallum

Buriti anuncia o Pró-Economia

As principais lideranças empresariais do DF estarão hoje, às 11h, reunidas no Palácio do Buriti para o anúncio da primeira etapa do programa de incentivo ao setor produtivo e geração de empregos, o Pró-Economia. O governador, Ibaneis Rocha, e o secretário de Economia, André Clemente, vão apresentar as medidas para enfrentar a crise provocada pela pandemia. Estão previstos a desoneração tributária para alguns segmentos, o parcelamento de tributos e o redirecionamento de gastos públicos.

O social no pacote

A secretária de Desenvolvimento Social e primeira-dama do DF, Mayara Noronha, acrescentou ao Pró-Economia uma medida na área social. O objetivo é conseguir atender de forma imediata a parcela da população que está em busca de emprego.





Extensão de horário para comércio de rua

O Sindivarejista pediu ao GDF que o comércio de rua do Plano Piloto e das regiões administrativas tenha o horário de funcionamento flexibilizado, podendo abrir a partir das 9h. O presidente da entidade, Edson de Castro, esteve pessoalmente com o secretário de Economia, André Clemente. A questão do horário foi enviada para avaliação da Casa Civil. Em razão da pandemia, atualmente, as lojas ficam abertas das 11h às 20h.



Benefício aos shoppings

Na segunda-feira, o GDF, considerando a redução no total de casos da covid-19, alterou o horário das lojas de shoppings, que funcionavam das 13h às 21h. Agora, elas passam a operar 12 horas seguidas: das 10h às 22h.

Milhares de empregos

“Esperamos que o GDF use a sensibilidade e atenda o nosso pedido”, disse Edson de Castro. O Sindivarejista reúne 30 mil lojas de rua e de shoppings, onde trabalham cerca de 100 mil pessoas.



Câmara de Mulheres Empreendedoras celebra 2 anos

O Fórum Econômico Mundial indica que estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Quais as características e habilidades são necessárias à mulher empreendedora para superar os desafios do atual cenário instalado em decorrência da pandemia? É o que vai apontar a palestra de Ivan de Castro, administrador, especialista em educação socioemocional e ex-vice-presidente da Altran, multinacional francesa da área de TI. O evento foi especialmente organizado para comemorar os dois anos da Câmara de Mulheres Empreendedoras do Distrito Federal.

Encontro virtual

Será uma palestra exclusiva, seguida de bate-papo, para as 64 conselheiras, que representam os mais diversos setores empresariais da capital federal. O evento virtual ocorre amanhã, às 16h.



Artesanato local ganha nova loja no Pátio Brasil

Com iniciativa da Setur-DF, o espaço de 200 metros quadrados, inaugurado em abril no Pátio Brasil Shopping, fomenta a economia criativa local. A loja Artesanato de Brasília valoriza os talentos do nosso quadradinho. Ela fica no segundo pavimento, onde os artesãos expõem seus produtos sem pagar nada. Eles são escolhidos por meio de chamamento público e têm o direito de ficar no local por 90 dias. Após o período, uma nova seleção é realizada.



Vitrine para a criatividade

“Desde o início da nossa gestão, asseguramos locais onde esses produtos sejam uma prioridade. Com a garantia de um espaço focado no artesão e dessa dimensão dentro de um shopping, conseguimos fortalecer, cada vez mais, o trabalho de cada um deles”, ressalta Vanessa Mendonça, secretária de Turismo. No DF, são mais de 11 mil profissionais cadastrados.